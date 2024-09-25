Bursa'da havaya ateş ettiği belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen 9 kişi, adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hacivat, Esenevler tarafında 15-20 dakika boyunca ağır silah sesleri" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.