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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki timsah beslenmeden geçireceği kışa özel programla hazırlanıyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sakinlerinden alligator cinsi timsah, metabolizmasının yavaşladığı ve hiçbir şey yemediği kış mevsimine özel beslenme programıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:01
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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki timsah beslenmeden geçireceği kışa özel programla hazırlanıyor
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sakinlerinden alligator cinsi timsah, metabolizmasının yavaşladığı ve hiçbir şey yemediği kış mevsimine özel beslenme programıyla hazırlanıyor.

        Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alanda, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru, mara, maymun ve iguana gibi türler bulunuyor.

        Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesinde Çin kazı, yerli kaz, pelikan, sülün, saman boyunlu ibis kuşları ile mandarin ördeklerinin yanı sıra çiftlik ve kümes hayvanları da ağırlanıyor.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan, 133 türden 882 hayvana barınak sağlayan Bursa'daki tesise, bu sene Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nden Amerikan orijinli alligator cinsi timsah getirildi.

        Yeni yuvasına alışan 30 yaşındaki timsah, Bursaspor'un simgesi olmasından dolayı ziyaretçilerden rağbet görüyor.

        Soğukkanlı hayvanlardan olması sebebiyle sıcak havaları ve güneşlenmeyi seven yaklaşık 240 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki alligator, kış aylarında neredeyse hiç hareket etmiyor.

        Yaklaşık 4 ay hiçbir yiyecek tüketmeyen yırtıcının beslenmesinde, bu döneme hazırlık için bol proteinli program uygulanıyor. Bakıcısı tarafından timsaha, bütün tavuk ve kırmızı et veriliyor.

        Kasım ayına kadar bu şekilde beslenecek olan alligator, kış için ısıtmalı bir alana alınacak.

        - "Mart ayından itibaren yeniden hareketleniyor"

        Hayvanat bahçesinin koordinatörü Erdem Saker, AA muhabirine, timsahın yaşamının tamamen EAZA kurallarına uygun yürütüldüğünü söyledi.

        EAZA'nın bu konuda standartlarının olduğunu belirten Saker, "Üyeliğimiz dolayısıyla bütün hayvanlarımız onların düzeninde, bizim değerli uzmanlarımız tarafından besleniyor, sağlıkları onların düzeninde kontrol ediliyor." dedi.

        Saker, alligator cinsi timsahı, bütün tavuk vererek beslediklerini dile getirdi.

        Bu türün özellikleri hakkında bilgi veren Saker, "Kış aylarında soğukkanlı hayvanlar olduğu için besleme yapılmıyor. Bütün kış süresince besleme yapılmadan kalıyor. Mart ayından itibaren de tekrar havalar ısınmaya başlayınca bu da hareketleniyor ve beslemesi yapılıyor. Kış aylarında soğuktan etkilenmesin diye bu hayvanlar sıcak ortama alınıyor. Isıtmalı alanlarımıza alınarak soğuk havalardan etkilenmesi önleniyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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