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        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri camilerde bakım yaptı

        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bazı camilerde temizlik, bakım ve onarım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:40
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        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri camilerde bakım yaptı
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        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bazı camilerde temizlik, bakım ve onarım yaptı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Müftülüğü işbirliğinde, denetimli serbestlik hükümlüleri Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde bulunan Arafat ve Alemdar camilerinde temizlik, bakım ve onarım yaptı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, okul ve camilerin temizliğinin, denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerden oluşturulan bir ekiple düzenli olarak yapıldığını, bu sayede hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezalarını çektiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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