Bursa'da seyyar tezgahta sahte içki satan kişi hakkında işlem başlatıldı

Zabıta ekipleri, hakkında işlem yaptıkları S.Y. ve ele geçirilen sahte içkileri polis ekiplerine teslim etti.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Yeni Karaman Mahallesi'nde açık alanda kurulan seyyar tezgahta sahte içki satışı yapıldığı ihbarı aldı.

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