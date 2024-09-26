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        Bursa'da seyyar tezgahta sahte içki satan kişi hakkında işlem başlatıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyyar tezgahta sahte içki satışı yaptığı belirlenen kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:17
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        Bursa'da seyyar tezgahta sahte içki satan kişi hakkında işlem başlatıldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyyar tezgahta sahte içki satışı yaptığı belirlenen kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Yeni Karaman Mahallesi'nde açık alanda kurulan seyyar tezgahta sahte içki satışı yapıldığı ihbarı aldı.

        Harekete geçen zabıta ekipleri, S.Y'ye (61) ait seyyar tezgahta yaptığı denetimde, pet şişelere doldurulmuş satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

        Zabıta ekipleri, hakkında işlem yaptıkları S.Y. ve ele geçirilen sahte içkileri polis ekiplerine teslim etti.

        S.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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