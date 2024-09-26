Bursa'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, Z.Ö. ve U.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
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