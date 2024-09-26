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        Bursa'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:52
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        Bursa'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, Z.Ö. ve U.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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