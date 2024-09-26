Bursa'da sigara izmaritini yere atmamak için cebine koyan kişinin görüntüsü paylaşıldı

Bursa'da, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmayıp cebine koyan kişinin görüntülerini paylaşarak, "Çok güzel hareketler bunlar." ifadesini kullandı.

İnegöl ilçesinde motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen bir kişi, çevreyi kirletmemek için sigarasının külünü döktükten sonra izmaritini cebine koydu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, söz konusu görüntüyü, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.