Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Mudanya istikametine giden Ali Y. yönetimindeki 16 ATG 583 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yana devrildi.
Araçta bulunan A.Y'nin yaralandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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