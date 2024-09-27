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        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" müzikaliyle İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde

        Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Küçük Korku Dükkanı" müzikali, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:58
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" müzikaliyle İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde
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        Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Küçük Korku Dükkanı" müzikali, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın saat 20.00'de sahneye konulacak oyunda hem korku unsurları hem de komedi öğeleri ustalıkla harmanlanıyor.

        Howard Ashman ve Alan Manken'in yazdığı, müzik ve şarkı sözlerinin de kendilerine ait olduğu, Alp Özaytekin ve Levent Güner'in Türkçeye çevirdiği yapımın yönetmen koltuğunda Boğaçhan Sözmen oturuyor.

        1960 ve 1986 yıllarında sinema filmleri çekilmiş kült eser, varoşta bulunan vasat bir çiçekçi dükkanında geçiyor. Alışılmadık bir bitki dükkanının etrafında gelişen olaylarla, hayallerin ve korkuların nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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