Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" müzikaliyle İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde

Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Küçük Korku Dükkanı" müzikali, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın saat 20.00'de sahneye konulacak oyunda hem korku unsurları hem de komedi öğeleri ustalıkla harmanlanıyor.

Howard Ashman ve Alan Manken'in yazdığı, müzik ve şarkı sözlerinin de kendilerine ait olduğu, Alp Özaytekin ve Levent Güner'in Türkçeye çevirdiği yapımın yönetmen koltuğunda Boğaçhan Sözmen oturuyor.