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        Bursa'da darbedilen bir gencin ölmesine ilişkin dava yeniden karara bağlandı

        Bursa'da 2 yıl önce tartıştıkları genci darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yeniden yargılanan 3 kardeşten tutuklu olan 2'si 11 yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:00
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        Bursa'da darbedilen bir gencin ölmesine ilişkin dava yeniden karara bağlandı
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        Bursa'da 2 yıl önce tartıştıkları genci darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yeniden yargılanan 3 kardeşten tutuklu olan 2'si 11 yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Can O. ve kardeşi Mustafa O, tutuksuz yargılanan ağabeyleri Adem O. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının önceki celsede verdiği mütalaasını yinelediği, sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

        Adem O'nun beraatına hükmeden heyet, sanık Muhammed Can O. ve Mustafa O'ya "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan verdiği 14'er yıl hapsi takdir indirimiyle 11 yıl 8'er aya düşürdü. Heyet, tutuklu sanıkların aldığı ceza miktarı ile tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı.

        - Olay

        Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2022 yılının ağustos ayında H.S. adlı genç kız, nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri Muhammed Can O. ve Mustafa O. ile karşılaşmış ve aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.S'nin ağabeyi Yasin Sakarya (21) başından yaralanmıştı. Başına telefonla vurulan Sakarya, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, 3 gün sonra ise yaşamını yitirmişti.

        Tutuklanan 3 kardeş, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme heyeti Muhammed Can ve Mustafa O'ya "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle 25'er yıla düşürmüş, Adem O'nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti.

        Kararın tarafların avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, adli tıp raporu alınmaması nedeniyle 3 sanık yönünden dosyayı bozarak yeniden yargılanmalarını kararlaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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