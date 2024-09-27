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        Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planlanıyor

        Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırları içindeki İznik Gölü'nde yaşanan su azlığı sorununun çözümü için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:02
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        Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planlanıyor
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        Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırları içindeki İznik Gölü'nde yaşanan su azlığı sorununun çözümü için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

        İznik Gölü Koruma Birliği toplantısı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın başkanlığında her iki ilçenin belediye meclis üyeleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gölün su seviyesini dengelemek için acil alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü oturumda, Boğazköy Barajı'nın ve Karsak mevkisindeki 5 derenin göle bağlanması en önemli çözüm önerisi olarak öne çıktı.

        DSİ yetkilileri, göldeki su azlığı sorununun çözümü için "Bursa-İznik Gölü havzasının su bütçesinin korunmasına yönelik derivasyon alternatiflerinin araştırılması" ve "İznik Gölü'nden ilave içme-kullanma suyu teminine yönelik planlama mühendislik hizmetleri" sözleşmelerinin geçen yıl imzalandığını belirtti.

        Toplantıda ayrıca, İznik Barajı'nın kullanıma sunulmasının ardından kapalı sistem sulamaya geçileceği açıklandı. Vahşi sulama uygulamalarının sona erdirileceği ve bu kaynağın daha verimli kullanılmasının sağlanacağı, kapalı sistem sulamayla gölün su seviyesinin destekleneceği vurgulandı.

        Belediye Başkanı Usta, İznik Gölü'nün sadece su kaynağı değil, bölge için önemli doğal ve turistik bir değer olduğunu söyledi.

        Gölü korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Usta, "Boğazköy Barajı ve 5 derenin göle yönlendirilmesi gibi projelerle geleceğimizi koruyacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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