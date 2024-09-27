Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü Bursa'da yakalandı

Gürcü E. hakkında soruşturmayı derinleştiren polis, eşi O.E'nin geçen yıl cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesaplarından tatil beldesi Kumla Mahallesi'nden fotoğraflar paylaştığını, ayrıca kızı S.E'nin daha önce Gemlik'te yakalandığını belirleyerek çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştırdı.

Araştırmalarda bu kişinin resmi ikamet kaydının bulunmadığı, 4 yıl İstanbul'da kayıtsız kiraladığı evde yaşadığı ve çeşitli suçlara karıştığı, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

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