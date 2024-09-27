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        Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü Bursa'da yakalandı

        Bursa'da 8 ayrı dosyadan kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla 8 senedir aranan ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:05
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        Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü Bursa'da yakalandı
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        Bursa'da 8 ayrı dosyadan kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla 8 senedir aranan ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen kadın hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü Gürcü E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Araştırmalarda bu kişinin resmi ikamet kaydının bulunmadığı, 4 yıl İstanbul'da kayıtsız kiraladığı evde yaşadığı ve çeşitli suçlara karıştığı, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

        - Cezaevinden çıkan eşinin fotoğraf paylaşımı üzerine aramalar Gemlik'te yoğunlaştırıldı

        Gürcü E. hakkında soruşturmayı derinleştiren polis, eşi O.E'nin geçen yıl cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesaplarından tatil beldesi Kumla Mahallesi'nden fotoğraflar paylaştığını, ayrıca kızı S.E'nin daha önce Gemlik'te yakalandığını belirleyerek çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştırdı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgede yürütülen çalışmalarda, 8 yıl önceki fotoğrafla Gürcü E'yi aramaya başlayan ekipler, hükümlüyü markete giderken yakaladı.

        "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan kadının, cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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