Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da başladı.

        Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele ediyor.

        Seremonik startı Nilüfer ilçesindeki bir otelin önünde verilen Baja Bursa'da dayanıklılık ve adrenalin ön plana çıkıyor.

        Ekipler, 120 metre ile 1000 metre arasında değişen yüksekliklerde özel etaplarda yarışacak.

        Program kapsamında yarın Avdancık bölgesinde yer alan 51 kilometre uzunluğundaki BAV Isuzu etabı iki kez geçilecek.

        Son gün ise 29 Eylül'de Seçköy bölgesinde yer alan 53 kilometre uzunluğundaki Ertan Uçar Garaj etabı ikişer kez koşulacak.

        Organizasyon, bu etabın ardından Vakıf Bera Spor Tesisi önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        AK Parti Bursa Milletvekili Varank'tan Bursaspor paylaşımı
        AK Parti Bursa Milletvekili Varank'tan Bursaspor paylaşımı
        Bursa'da basın mensuplarına bağımlılık ve intihar haberleriyle ilgili eğiti...
        Bursa'da basın mensuplarına bağımlılık ve intihar haberleriyle ilgili eğiti...
        Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü Bursa'da yakalandı
        Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü Bursa'da yakalandı
        Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planla...
        Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planla...
        Bursa'da zeminlerin depreme dayanıklılığını sağlamak için geliştirilen bor...
        Bursa'da zeminlerin depreme dayanıklılığını sağlamak için geliştirilen bor...
        Almanya'dan kesin dönüş yapan gurbetçi, et verimi yüksek yeni koyun ırkı ge...
        Almanya'dan kesin dönüş yapan gurbetçi, et verimi yüksek yeni koyun ırkı ge...