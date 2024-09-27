Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da başladı

Son gün ise 29 Eylül'de Seçköy bölgesinde yer alan 53 kilometre uzunluğundaki Ertan Uçar Garaj etabı ikişer kez koşulacak.

Program kapsamında yarın Avdancık bölgesinde yer alan 51 kilometre uzunluğundaki BAV Isuzu etabı iki kez geçilecek.

Seremonik startı Nilüfer ilçesindeki bir otelin önünde verilen Baja Bursa'da dayanıklılık ve adrenalin ön plana çıkıyor.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele ediyor.

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