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        Bursa'da alıkoyma ve cinsel istismar davasında karar açıklandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen sene 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 4 sanık, 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:33
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        Bursa'da alıkoyma ve cinsel istismar davasında karar açıklandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen sene 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 4 sanık, 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu sanıklar F.N, N.A.A, S.A.N, S.P. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

        Önceki duruşmalarda verdikleri beyanları yineleyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

        Geçen yıl kasım ayında 15 yaşındaki E.T, Kent Meydanı'nda tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu F.N'nin daveti üzerine evine gitmişti. Alıkonulan genç kız, 4 kişinin cinsel istismarına uğramıştı. E.T. durumu ailesine bildirmiş, şikayetin ardından gözaltına alınan F.N, N.A.A, S.A.N. ve S.P. tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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