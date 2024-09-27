Bursa'da alıkoyma ve cinsel istismar davasında karar açıklandı

Geçen yıl kasım ayında 15 yaşındaki E.T, Kent Meydanı'nda tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu F.N'nin daveti üzerine evine gitmişti. Alıkonulan genç kız, 4 kişinin cinsel istismarına uğramıştı. E.T. durumu ailesine bildirmiş, şikayetin ardından gözaltına alınan F.N, N.A.A, S.A.N. ve S.P. tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu sanıklar F.N, N.A.A, S.A.N, S.P. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

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