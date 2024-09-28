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        GÜNCELLEME - Bursa'da deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 02:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 02:09
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        GÜNCELLEME - Bursa'da deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

        Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı.

        Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

        İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna götürülen cesedin, deniz otobüsüyle İstanbul'dan gelen Duran Doğanyiğit'e (42) ait olduğu belirlendi.

        Doğanyiğit'in ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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