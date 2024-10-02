Orhangazi'de baraka yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fındıklı yolundaki Kale İçi bölgesinde içinde bazı eşyaların bulunduğu barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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