Orhangazi'de baraka yandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangın çıkan baraka kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangın çıkan baraka kullanılamaz hale geldi.
Fındıklı yolundaki Kale İçi bölgesinde içinde bazı eşyaların bulunduğu barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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