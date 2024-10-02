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        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarihi Muradiye Camisi'nde temizlik ve bakım yaptı

        Bursa'da bir grup denetimli serbestlik hükümlüsü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tarihi Muradiye Camisi ve çevresinde temizlik ve bakım çalışmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:14
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        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarihi Muradiye Camisi'nde temizlik ve bakım yaptı
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        Bursa'da bir grup denetimli serbestlik hükümlüsü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tarihi Muradiye Camisi ve çevresinde temizlik ve bakım çalışmasına katıldı.

        Hükümlüler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Müftülüğü işbirliğinde, Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki tarihi Muradiye Camisi'ni temizledi.

        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, AA muhabirine, bu çalışmaya 15 hükümlünün katıldığını söyledi.

        Hükümlülerin yer aldığı temizlik ve bakım faaliyetlerini kentteki tüm camilerde uygulamayı planladıklarını belirten Çanak, "Her zaman için Manevi Rehberlik Birimine ve maneviyata çok daha yatkınlar, çok daha gönüllü geliyorlar ve gönül rızasıyla çalışıyorlar." dedi.

        - "Çok memnunuz, inşallah devam edecek"

        Osmangazi Müftülüğü Şube Müdürü Yunus Emre Kır da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik kapsamında bazı hükümlülerin çeşitli kamu kurumlarında görevlendirildiğini ifade etti.

        Camilerin temizliğinin, görevli imam, müezzin ve cami dernekleri tarafından yapıldığını dile getiren Kır, şöyle konuştu:

        "Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimizin, rehabilite olmaları ve hükümlerini infaz etmeleri noktasında görevlendirmiş oldukları, özellikle kurumlarda ve camilerimizde denetimli serbestlikten hükümlüler de var. Onlar vasıtasıyla da biz bazı camilerimizde bu faaliyeti yürütüyoruz. Bundan çok memnunuz. İnşallah bu devam edecek. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı ve taşra da il ve ilçe müftülükleri olarak buna destek sunmaya devam edeceğiz."

        Denetimli serbestlik hükümlüsü Ufuk Gürel, devletin kendilerine sunduğu imkanlarla daha güzel ve yararlı şekilde cezalarının infazının gerçekleştirildiğini belirtti.

        Sabah saatlerinde Muradiye Camisi'ne geldiklerini, tarihi ibadethanenin içinde ve çevresinde temizlik yaptıklarını anlatan Gürel, "Bursa'mıza ve insanlığa daha yararlı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi önemli bir yerde hissediyoruz. İnsanların bizi burada görüp de dua etmesi bile bizim için çok büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

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