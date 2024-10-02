Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da aranan 2 hükümlü ile firari cinayet şüphelisi yakalandı

        Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da aranan 2 hükümlü ile firari cinayet şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (39) ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan F.Y'yi (24) yakaladı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        JASAT ekipleri, Şanlıurfa'da işlediği "adam öldürme" suçundan aranan ve 2014'ten firari olduğu öğrenilen Serdar O'nun (42), Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğunu ve sahte kimlik kullandığını belirledi.

        Gündelik olarak tarım işlerinde çalışan Serdar O, İsmetpaşa'da gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Yaren leylek ile balıkçı Adem'in dostluğu 4 Ekim'de beyaz perdede
        Yaren leylek ile balıkçı Adem'in dostluğu 4 Ekim'de beyaz perdede
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarihi Muradiye Camisi'nde temizl...
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarihi Muradiye Camisi'nde temizl...
        Orhangazi'de baraka yandı
        Orhangazi'de baraka yandı
        İnegöl'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        İnegöl'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor
        Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan sanık: Zarar vermemek için bıçağın...
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan sanık: Zarar vermemek için bıçağın...