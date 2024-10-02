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        Bursa'da drift atan otomobil sürücüsüyle araç sahibine para cezası uygulandı

        Bursa'da, drift atan otomobil sürücüsü ile araç sahibine toplam 58 bin 187 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:16
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        Bursa'da drift atan otomobil sürücüsüyle araç sahibine para cezası uygulandı
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        Bursa'da, drift atan otomobil sürücüsü ile araç sahibine toplam 58 bin 187 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'da drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı" başlıklı haberlerin basında yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2 Ekim Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında haber merkezinin ilimiz Nilüfer ilçesi Görükle BUSKİ Kavşağı'nda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, sürücünün E.B. olduğu anlaşılmıştır. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d ve 36/3-a maddesinden, araç sahibine ise 36/3-a maddesinden olmak üzere toplam 58 bin 187 lira trafik idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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