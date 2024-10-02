Bursa'da drift atan otomobil sürücüsüyle araç sahibine para cezası uygulandı

Bursa'da, drift atan otomobil sürücüsü ile araç sahibine toplam 58 bin 187 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'da drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı" başlıklı haberlerin basında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2 Ekim Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında haber merkezinin ilimiz Nilüfer ilçesi Görükle BUSKİ Kavşağı'nda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, sürücünün E.B. olduğu anlaşılmıştır. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d ve 36/3-a maddesinden, araç sahibine ise 36/3-a maddesinden olmak üzere toplam 58 bin 187 lira trafik idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.