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        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, yolda yürürken silahla öldürüldü

        Bursa'da cezaevinden 10 gün önce izne çıkan genç, yolda yürürken motosikletli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:29
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        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, yolda yürürken silahla öldürüldü
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        Bursa'da cezaevinden 10 gün önce izne çıkan genç, yolda yürürken motosikletli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen Hüseyin U'ya (23), yolun kenarında motosikletle bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından tabancayla ateş edildi.

        Uzun'u tek el ateş ederek boynundan ağır yaralayan saldırgan, motosikletle kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hüseyin U'nun "hırsızlık" suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

        Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarında, Hüseyin U'nun yanındaki arkadaşıyla yol kenarında yürüdüğü, saldırganın ateş ettikten sonra motosikletiyle uzaklaştığı, çevredekilerin de kaçıştığı görülüyor.

        Ayrıca maktulün yanındaki kişinin ara sokağa girip koşarak kaçtığı da kayıtlarda yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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