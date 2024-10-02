Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, yolda yürürken silahla öldürüldü

Ayrıca maktulün yanındaki kişinin ara sokağa girip koşarak kaçtığı da kayıtlarda yer aldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen Hüseyin U'ya (23), yolun kenarında motosikletle bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından tabancayla ateş edildi.

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