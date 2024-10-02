GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genci yolda yürürken silahla öldüren şüpheli yakalandı

Olay anında maktulün yanında olan ve koşarak kaçan M.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen Hüseyin U'ya (23), yolun kenarında motosikletle bekleyen şüpheli M.Ç. (26) tarafından tabancayla ateş edildi.

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