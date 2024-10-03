Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkisinde, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla H.B'yi yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Y.Ç, polis merkezine giderek teslim oldu.
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