Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkisinde, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla H.B'yi yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Y.Ç, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Bursa'da 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, ağır yaral...
        Bursa'da 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, ağır yaral...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (...
        Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı; o anlar kamerada
        Trafiğe aldırış etmeden dakikalarca drift yaptı; o anlar kamerada
        GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genci yolda yürürken silahla...
        GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genci yolda yürürken silahla...
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, yolda yürürken silahla öldürüldü
        Bursa'da cezaevinden izinli çıkan genç, yolda yürürken silahla öldürüldü