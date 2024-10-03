Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ihracatı 3,5 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından eylül ayında 3,5 milyar dolar ihracat yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 artarak 3 milyar 550 milyon dolara, 2024 Ocak-Eylül dış satımı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 28 milyar 36 milyon 891 bin dolara çıktı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25 artışla 2 milyar 977 milyon 464 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ocak-eylül dönemi dış satımı da 23 milyar 298 milyon 939 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında 104 milyon 246 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise 965 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylülde 67 milyon 44 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) yılın 9 ayındaki dış satımı 681 milyon 740 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen ay, 2023 Eylül'e göre yüzde 5,3 artışla 32 milyon 271 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak-eylül döneminde 221 milyon 800 bin dolar ihracat kaydetti.