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        Bursa'da başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili 7 sanık yargılanıyor

        Bursa'da, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu sanığın 7 yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:27
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        Bursa'da başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili 7 sanık yargılanıyor
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        Bursa'da, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu sanığın 7 yargılanmasına başlandı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail K, müşteki sanıklar Ali D, Umut B, Uğur B, Hüseyin B, Behçet K. ile tutuklu müşteki sanık Yusuf A, olayda ölen Ramadan Bayar'ın eşi Mevlüde Bayar ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan Yusuf A. savunmasında, olay günü aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Uğur B. ve Hüseyin B. ile tartışmaya başladıklarını, olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

        Kavgaya karışan kişilerin çoğalması nedeniyle çatıya çıktığını, attığı beton parçasının Bayar'a isabet ettiğini belirten Yusuf A, kimseyi öldürmek istemediğini ileri sürdü.

        Savunmalarını yapan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

        Mevlüde Bayar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Yusuf A'nın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen ocak ayında aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya komşu aileler de karışmış, bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etmişti.

        Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma, Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklanmış, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Olaya karışan 7 kişi hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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