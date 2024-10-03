Bursa'da başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili 7 sanık yargılanıyor

Jandarma, Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklanmış, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya komşu aileler de karışmış, bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etmişti.

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen ocak ayında aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı.

Mevlüde Bayar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Savunmalarını yapan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Yusuf A. savunmasında, olay günü aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Uğur B. ve Hüseyin B. ile tartışmaya başladıklarını, olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail K, müşteki sanıklar Ali D, Umut B, Uğur B, Hüseyin B, Behçet K. ile tutuklu müşteki sanık Yusuf A, olayda ölen Ramadan Bayar'ın eşi Mevlüde Bayar ile taraf avukatları katıldı.

Bursa'da, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu sanığın 7 yargılanmasına başlandı.

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