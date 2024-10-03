Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının üzerine etek giydi

        Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının üzerine etek giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekti.

        İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ayşenur Şaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videoda, bir turist kafilesindeki erkeklerin saygıdan dolayı şortlarının üzerine etek giyip camiyi gezdiği ve fotoğrafladığı görülüyor. Video, paylaşıldığı mecralarda çok sayıda beğeni aldı, yorum yapıldı.

        Yeşil Cami müezzin kayyımı İrfan Akbulut, gazetecilere, 7 yıldır görev yaptığı caminin çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

        Özellikle yabancı turistlerin camiye girmeden önce girişteki talimatnameyi okuduğunu belirten Akbulut, "İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğrenip özellikle erkek kardeşlerimizin, bayanlara ayrılmış olan bölümden etekler alıp giydiğine çok şahit oluyoruz. Bu, tabii İslam'ın mabedine, farklı bir dinden de olsa saygıdan ötürü çokça karşılaştığımız bir durum. O yüzden biz, camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı turist kardeşlerimizi görünce çok fazla mutlu, memnun oluyoruz." diye konuştu.

        "Erkekler genelde böyle giyinip birbirlerini hatıra fotoğrafı çekip gülüşüyorlar. Ona da şahit olduk." diyen Akbulut, kılık kıyafetle ilgili sözlü uyarıda bulunulmamasına rağmen turistlerin kurallara uyduğunu ifade etti.

        Akbulut, turistlerin kurallara uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal medyada sanki yanlış anlayıp da böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu gördüğümüz kadarıyla ama değil. Onların İslam'a olan saygılarından, İslam'a olan hürmetlerinden ve buranın kurallarına uymaya gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur." dedi.

        Kur'an-ı Kerim'in 16 farklı dilde mealini bulundurduklarını, isteyen turistlere hediye ettiklerini anlatan Akbulut, "İslam'a ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz derecede özellikle birkaç senedir çok büyük bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Tabii ki İslam'ı tanımalarını, İslam ile müşerref olmalarını da temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...
        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...
        İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı
        İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı
        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
        Branda kurarken 5 metreden düşen işçi, ağır yaralandı
        Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu; 53 gözaltı
        Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu; 53 gözaltı
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Sinema Günleri"nde LGBT propagandası yapıld...
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Sinema Günleri"nde LGBT propagandası yapıld...