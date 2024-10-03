Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BBDSO, yeni sezon açılış gala konseri verdi

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 yılının sezon açılışı konserinde Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelenen Şehrazat senfonik süitini seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBDSO, yeni sezon açılış gala konseri verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 yılının sezon açılışı konserinde Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek bestelenen Şehrazat senfonik süitini seslendirdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'ndaki konseri, orkestra şefi Naci Özgüç yönetti.

        Konser, Mikhail Glinka'nın hızlı temposu ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile başladı. Ardından Çaykovski'nin dünyaca ünlü 1. Piyano Konçertosu, virtüöz piyanist Emre Elivar tarafından seslendirildi.

        Konserin son bölümünde ise Nikolay Rimski-Korsakov'un Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek bestelediği egzotik Şehrazat senfonik süiti, BBDSO eşliğinde seslendirildi.

        Bursalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda BBDSO ve konuk sanatçılar ayakta alkışlandı.

        Konser öncesi gerçekleşen kokteylde, Bursa Filarmoni Derneği yönetiminin yanı sıra kent protokolünden çok sayıda isim ve sanatseverler yer aldı.

        Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon dünyaca ünlü şef ve solistlerin muhteşem konserlerle Bursalı sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

        Bu akşam çok güzel bir piyano konçertosuyla sezon açılışını yapacaklarını ifade eden Kamruz, "Bu programlar her perşembe devam edecek. 32 hafta birbirinden daha güzel ve ilginç konser programlarıyla sezon devam edecek. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bütün Bursalı sanatseverleri, kıymetli Bursalıların hepsini davet ediyoruz. Her perşembe buradayız." dedi.

        Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da BBDSO'nun yeni sezonunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bu akşamki konserin bin 850 kişilik salonda icra edileceğini vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

        "Bursa gerçekten müthiş salonlara, iyi bir senfoniye ve destekçiye sahip. Şehrindeki senfoniye sahip çıkan sanatseverlere sahip. Biz de Uludağ olarak onların arkasında duruyoruz ve bu akşam harika bir Şehrazat konseriyle açılış var. Bu akşam hoş ve ufak bir kokteylle açılışımızı yapıyoruz. Çok keyifli olacak. Bu açılıştan sonra herkesin her perşembe akşamı konserlere gelmesini istiyoruz. Konserlerin yaklaşık yüzde 50'sinde dijital konser canlı kayıtları yapılıyor. Bugün şu anda bildiğim kadarıyla 108 tane canlı kaydımız var. Herkes internet üzerinden bu güzel hoş Bursa'da icra edilen konserleri dinleyebilir. Bu da ayrı bir güç katıyor bize. Bu akşam bu güzel açılışta hep beraberiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu
        Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum (2)
        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum (2)
        Sosyal medyanın gündemine oturan 'saygı'; erkek turistler Bursa'da tarihi Y...
        Sosyal medyanın gündemine oturan 'saygı'; erkek turistler Bursa'da tarihi Y...
        Prof. Dr. Tatar: 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayı 7.8'lik deprem üre...
        Prof. Dr. Tatar: 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayı 7.8'lik deprem üre...
        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının...
        Bursa'da yabancı erkek turistler cami ziyaretinde saygılarından şortlarının...
        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...
        6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düşen kadın, eşine kızıp kendisi...