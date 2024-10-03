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        Bursa'da "Türk Dünyası Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu

        Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:36
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        Bursa'da "Türk Dünyası Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, burada yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

        Çam, Türk dünyasının bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu barışın ve huzurun tesisi için bir araya gelmesi gerektiğine değinerek, "Türk dünyası bu birliktelikleri yapıp dünyanın ihtiyaç duyduğu birtakım mesajları, birtakım çözüm önerilerini getirmek üzere çalışmalar yapmaya devam etmesi gerekmekte." dedi.

        Akdeniz, Karadeniz ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan sıkıntıların çözümünün yine Türkiye'de olduğunu belirten Çam, şöyle devam etti:

        "Nasıl ki Osmanlı'yı kuran bu şehir, nasıl ki ecdadın bütün meselelerini çözen bu topraklar, bütün dünyanın ihtiyaçlarını da çözebilecek, barışı tesis edebilecek formülü taşımakta. Son dönemde bakıldığında aslında birçok noktada çatışmaların teşvik ve tahrik edildiği, katliamların, soykırımların sürekli olarak haberlerden, medyadan düşmediği bir dönemde doğruyu, güzeli ve ihtiyaç duyulan huzuru sağlayacak çalışmalara ihtiyaç var. Türk dünyası dediğimiz zaman sadece Orta Asya'yla, Balkanlara sıkışmış bir dünya değil. Türk dünyası yakın bölgede değil 500 milyonu aşkın bir Türk dünyası temsilcileriyle, yakın coğrafyamızda Türkiye'nin nüfuz edebildiği 2 milyarlık nüfuz alanıyla ve 8 milyarın içindeki düzgün maneviyatıyla, barışa susamışlığıyla, dünyanın yeniden bir düzene girmesi için çaba sarf eden insanlarıyla birlikte Türkiye önemli bir badireyi atlatmak üzere çaba sarf etmekte."

        Çam, dünyanın doğru bir şekilde yeniden düzgün araya gelebilmesi için Türk dünyasının da ayağa kalkması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

        "Türk dünyasının her alanında kendini daha da geliştirmesi, büyütmesi, çaba sarf etmesi gereken bir dönemdeyiz. Hamdolsun sarf ediliyor. Dünya bu noktada Ankara'nın, Türkiye'nin bu yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyor. Ne mutlu ki Birleşmiş Milletler'de, her eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu dünyaya istediği, ihtiyaç duyduğu, doğru mesajları sabırla, ısrarla veriyor. Barışı tesis etmek için tahıl krizlerinin olmaması için çatışmaların bitmesi için çırpınan bir Türkiye var. Zaman zaman belki sertleşen ifadeler olsa da aslında mazlumun hakkını savunan, zalimin azgınlığını bastırmak isteyen bir çaba sarf ediyor."

        Türk dünyasının yeni bir çabanın içinde olduğunu aktaran Çam, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yepyeni bir süreci değerlendiriyor. Aslında birçok tehditler, birçok krizler var ama dimdik bir şekilde bu krizleri fırsata da çevirmek için Türk dünyası için de yepyeni bir alan açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

        Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu da 2016 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Yörük Türkmen Birliği'nin kurulduğunu anımsattı. Tatlıoğlu, belirledikleri stratejik planları kitap haline getirdiklerini ve faaliyete geçirdiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından "Türk Dünyası Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödülleri takdim edildi.

        Ödül törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve akademisyenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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