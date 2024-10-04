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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:14
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Demirtaş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

        Tesisin bir bölümünde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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