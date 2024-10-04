Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tesisin bir bölümünde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Demirtaş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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