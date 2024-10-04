Bursa'da emniyet teşkilatına 235 yeni araç tahsis edildi

İçişleri Bakanlığınca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 235 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi.

Bursa'nın güvenli iller arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Zaimoğlu, "Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma noktasında kararlı mücadelemiz devam ediyor. Bursa'mıza kazandırılan 235 araçla daha güçlü ve görünür olarak suç ve suçluyla mücadelemiz ve mücadele kapasitemizi artırarak devam ettireceğiz." dedi.