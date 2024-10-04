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        Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:25
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        Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Arapzade Mahallesi Yalova-Bursa kara yolu yan yolu Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği önünde seyreden H.Ş. (42) idaresindeki otomobil, bisikletli 12 yaşındaki M.D'ye çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle önce kaldırıma daha sonra park halindeki başka bir aracın üzerine savrulan M.D. ağır yaralandı.

        M.D'nin yardımına koşan trafik polislerinin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilen M.D'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

        Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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