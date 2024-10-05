"Tarla Kuşuydu Juliet" 5'inci sezonunda tiyatroseverlerle buluşuyor

Tiyatro tarihinin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'in evli ve çocuklu hallerinin mizahi bir dille anlatıldığı oyunda; Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay rol alıyor.

Kapalı gişe oynanan oyun, 8-11 Ekim tarihlerinde saat 20.00'de, 12 Ekim'de ise 15.00 ve 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahnelenecek.

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