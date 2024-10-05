Mudanya'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının ihbar edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 5 araç ve 16 personel sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Hançerli Mahallesi'ndeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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