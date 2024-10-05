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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:55
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

        1. Periyot: 30-30

        Devre: 54-50

        3. Periyot: 73-73

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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