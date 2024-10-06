Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi yakınında Bursa-Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.