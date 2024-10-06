Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otobüsün çarptığı kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüsün çarpması sonucu yaralanan kadının cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otobüsün çarptığı kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüsün çarpması sonucu yaralanan kadının cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda durağa yanaşmaya çalışan halk otobüsü, burada bekleyen T.C'ye çarptı. Kaldırıma savrulan ve yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        T.C'nin cep telefonunu eşyaları arasında bulamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaza sonrası yerde yardım bekleyen kadının cep telefonunun A.K. tarafından çalındığını belirledi.

        Harekete geçen polis ekipleri, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.K'yi kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada T.C'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Bursa'da palet fabrikasında yangın (3)
        Bursa'da palet fabrikasında yangın (3)
        Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)
        Bursa'da palet fabrikasında yangın (2)
        GÜNCELLEME - Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da palet fabrikasında yangın
        Bursa'da palet fabrikasında yangın
        Haluk Levent, Bursa'da sahne aldı
        Haluk Levent, Bursa'da sahne aldı