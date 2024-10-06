Balıkesir'de makamında öldürülen Yakupoğlu'nun cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek

Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

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