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        Balıkesir'de makamında öldürülen Yakupoğlu'nun cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cenazesinin yarın İzmir'de defnedileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:01
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        Balıkesir'de makamında öldürülen Yakupoğlu'nun cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek
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        Balıkesir'in Marmara ilçesinde, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cenazesinin yarın İzmir'de defnedileceği bildirildi.

        Yakupoğlu'nun cenazesine ilişkin Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.

        Yakınları tarafından alınarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine götürülen cenazenin, yarın öğle namazına müteakip Örnekköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

        Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

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