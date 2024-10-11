Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uludağ'da "Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız çocuklarının hayalleri, geleceğe veren pusuladır." düşüncesiyle, koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları için Uludağ Zirve Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik, kız çocuklarının hayal güçlerini beslemek ve güçlenerek yarınlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, kız çocuklarının potansiyelini ortaya çıkarma ve onlara destek olma konusundaki kararlılıklarının her zaman devam edeceğini bildirdi.