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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uludağ'da "Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği

        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız çocuklarının hayalleri, geleceğe veren pusuladır." düşüncesiyle, koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları için Uludağ Zirve Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:45
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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uludağ'da "Dünya Kız Çocukları Günü" etkinliği
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        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız çocuklarının hayalleri, geleceğe veren pusuladır." düşüncesiyle, koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları için Uludağ Zirve Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik, kız çocuklarının hayal güçlerini beslemek ve güçlenerek yarınlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, kız çocuklarının potansiyelini ortaya çıkarma ve onlara destek olma konusundaki kararlılıklarının her zaman devam edeceğini bildirdi.

        Programda, Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin liderleri kız çocuklarına gereken desteği devletin her zaman sağladığı bir kez daha vurgulandı.

        Çocuklarla doğanın güzellikleri eşliğinde yapılan yürüyüş, onların keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam ve doğa bilincinin önemini de pekiştirdi.

        Etkinliğe katılan kız çocukları yalnızca eğlenmekle kalmadı, aynı zamanda kendilerini ifade etme ve grup içinde sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

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