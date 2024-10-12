Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 40-36 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 40-36 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi takım, 17-15 önde bitirdi.
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