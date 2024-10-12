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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 40-36 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:59
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 40-36 mağlup etti.

        Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi takım, 17-15 önde bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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