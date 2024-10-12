Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-18 galip ayrıldı ve tur atladı.

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