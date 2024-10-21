Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteciye adli kontrol kararı

        Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle ifadeye çağrılan internet sitesi genel yayın yönetmeni A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteciye adli kontrol kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle ifadeye çağrılan internet sitesi genel yayın yönetmeni A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci A.K, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılığa çıkarılan A.K, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

        Hakimlik, A.K. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında dün FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye alınan gazeteci A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Bursa'da 7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lir...
        Bursa'da 7 yaşındaki Aslıhan, sattığı dergilerle Gazzeliler için 40 bin lir...
        Bursa'da iş insanlarına Afrika'da yatırım fırsatları anlatıldı
        Bursa'da iş insanlarına Afrika'da yatırım fırsatları anlatıldı
        Bursa'da organize suç örgütü operasyonu; 23 tutuklama
        Bursa'da organize suç örgütü operasyonu; 23 tutuklama
        Padişahlara tespih yapan ustaların el verdiği çıraklar, zanaatlarını Ahilik...
        Padişahlara tespih yapan ustaların el verdiği çıraklar, zanaatlarını Ahilik...
        Bursa'da otoyolda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada
        Bursa'da otoyolda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada
        FETÖ elebaşı için canlı yayında 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteciye soru...
        FETÖ elebaşı için canlı yayında 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteciye soru...