Bursa'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü

İhbar üzerine yangın yerine Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Letafet Mahallesi'nde 2 ve 1 samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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