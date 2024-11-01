Bursa'da iki katlı ahşap ev yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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