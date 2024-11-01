Bursa'da yanında çalışan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Dün akşam saatlerinde jandarma karakoluna giden T.T'nin, yanında çalışan yabancı uyruklu Babür Meyliev'i tüfekle öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmesi üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.﻿

T.T'nin ifadesinde, kızıyla evlenmek isteyen Babür Meyliev'in bu talebini reddettiğini, ardından yaşanan tartışma üzerine bir anda öfkelenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kırsal Hacıkara Mahallesi'nde yabancı uyruklu çalışan Babür Meyliev'in (27) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan işveren T.T'nin (47) ardından M.Ö. ve M.B.K. de gözaltına alındı.

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