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        Bursa ile Balıkesir il sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Büyükorhan ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:55
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        Bursa ile Balıkesir il sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Büyükorhan ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Büyükorhan'ın Piribeyler ile Dursunbey'in Adaören kırsal mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları gece boyu devam etti.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen desteklerle 61 araç ve 430 personelin katıldığı çalışmalara, günün ilk ışıklarından itibaren 2 helikopterle havadan destek sağlandı.

        Ekipler, yaklaşık 20 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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