DÜZELTME - "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi'nde konuştu:" başlıklı haberimizin 8. paragrafında sehven yazılan "360 milyar dolar" ifadesi, "160 milyar dolar" olarak düzeltilmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "AK Parti'nin öncülüğünde inşallah Türkiye, önümüzdeki günlerde tekrar eski refah seviyesini yakalayacak ve bundan sonra da bu artan refah seviyemizi yukarı doğru çekeceğiz." dedi.

Demiröz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, 22 yıldır millete hizmet eden AK Parti'nin üye sayısının 12 milyona yaklaştığını söyledi.

Hizmet ederken etnik, dinsel ayrım yapmadıklarını belirten Demiröz, "Biz kuzeye ne yaptıysak güneyimize de aynı, batıda ne varsa doğuda da var. İşte gidelim şimdi Diyarbakır'a bakın, Van'a bakın, Erzurum'a bakın. Batıdaki şehirlerden çok daha güzel." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Demiröz, şöyle devam etti: "Bugün PKK ile mücadele ediyoruz. Kürt kardeşlerim, muhafazakar Kürt kardeşlerim maalesef yanıltılıyorlar. Zannediyorlar ki PKK onların dertleriyle dertleniyor. Hayır, PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Onların derdi, Amerikan uşaklığı yapacaklar, terör uşaklığı yapacaklar, orada kendileri İsrail'in ekmeğine yağ sürerek 'Büyük İsrail Projesi'nin uşaklığını yapacaklar. Yoksa Kürt kardeşlerim hepsi muhafazakar. Hiçbirisi öyle bir oluşuma razı olmazlar."

Ekonomi alanında da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Demiröz, sıkıntıların aşılacağını dile getirdi. Şu anda göstergelerin gayet iyi olduğunu vurgulayan Demiröz, şunları paylaştı: "Bursa gibi sanayi şehirlerimiz var, özel sektörü daha da öne çıkarmak, cazip hale getirmek ve mutlak surette devletten özel sektöre yetişmiş eleman aktarmayı başarmamız lazım. Rahmetli Turgut Özal bunu başarmıştı, inşallah biz de önümüzdeki dönemde başaracağız ve zaten güçlü bir özel sektörümüz var. İnşallah özel sektörümüzün gayretiyle beraber ülkemiz 2025'ten sonra 2026'da tekrar eski refah seviyesine kavuşacak. Şu anda rezervlerimize bakıyorsunuz 160 milyar dolar. Bugüne kadar olmadığı bir rakam. Ama biz şimdi esnafımıza, KOBİ'mize, ihracatçımıza Eximbank üzerinden kredilerle destekleyerek ekonominin sıkıntısını gidermek ve resesyon dediğimiz olayı gerçekleştirmemek ve tüketim arttıkça da üretimi artırarak tekrar ülkenin çarklarını yeniden sisteme oturtmak durumundayız ki bu ülkeyi tekrar refah seviyesine ulaştıralım. İçeride mutlak suretle birlik beraberlik içinde devam etmemiz lazım. İyi bir liderimiz var, dünya liderimiz var. AK Parti'nin öncülüğünde inşallah Türkiye, önümüzdeki günlerde tekrar eski refah seviyesini yakalayacak ve bundan sonra da bu artan refah seviyemizi yukarı doğru çekeceğiz."