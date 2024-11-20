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        GÜNCELLEME - Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 19 işçi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:51
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        GÜNCELLEME - Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 19 işçi tedaviye alındı.

        Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime meydana geldi. Dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Kimyasal reaksiyondan etkilenen 19 işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

        Tesisin bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, olayın fabrikanın boyahane sahasında yaşanan kimyasal reaksiyondan kaynaklandığı bildirildi.

        Sızıntıdan etkilenen çalışanların, iş yeri hekimi ve hemşirelerin refakatinde ambulanslarla hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve gaz sızıntısı kontrol altına alınmıştır. Çalışanlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup, olaydan etkilenen çalışanlarımız tedbir amaçlı ayakta tedavi edilmektedir. İş güvenliği önlemlerimiz en üst seviyede olup, benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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