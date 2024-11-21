Bursa'da kuvvetli lodos etkisini sürdürüyor

Bursa'da lodos etkili oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve yer yer hızını artıran lodos nedeniyle çatılardan kopan parçalar yollara savruldu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

İş yerlerinin tabelalarının zarar gördüğü, vatandaşların yürümekte güçlük çektiği kentte çok sayıda çöp konteyneri ile bazı dükkanların önlerinde bulunan sandalye, masa ve meşrubat dolapları devrildi.