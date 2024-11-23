Bursa Deniz Otobüslerinin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. Böylece bugünkü tüm seferler iptal edilmiş oldu.
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