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        Bursa Deniz Otobüslerinin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 08:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 08:06
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        Bursa Deniz Otobüslerinin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. Böylece bugünkü tüm seferler iptal edilmiş oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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