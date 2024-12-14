Bursa'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü
Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarındaki kazada ağır yaralanan emekli öğretmen Gültekin Sürücü (52), kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gültekin Sürücü'nün cenazesi, Eşrefzade Cami'sinde kılınan namazın ardından İznik Mezarlığı'na defnedildi.
İrfan G. (54) idaresindeki 16 AEB 605 plakalı çimento yüklü tanker, dün İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Ömer Kocuk (52) yönetimindeki 16 BIK 26 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kocuk hayatını kaybetmişti.
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