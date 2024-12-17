GÜNCELLEME - Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait dosyanın davasının görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Savcılıkça sorgulanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile M.Ö, K.U, M.K. ve M.Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verildi.