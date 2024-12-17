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        Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yeniden anlaştı

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:50
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        Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yeniden anlaştı
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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